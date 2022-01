Ana Rosa Quintana celebra su 66 cumpleaños en familia y mejorando su salud

Fue hace dos meses, en noviembre cuando la periodista Ana Rosa Quintana comunicaba que dejaba, temporalmente, los platós de televisión en los que lleva toda la vida para recuperarse del cáncer que padecía desde 2010 y en el que había recaído este año pasado.

"Me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intensivo que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros que también son mi familia", explicó en aquellos momentos la comunicadora, unas palabras que pocos días después continuaba siendo positiva y estando más animada. "Me pienso poner bien, ¿eh?". "Voy a dar mucha lata todavía", manifestaba Ana Rosa.

Ahora, pasadas las navidades y con la llegada del nuevo año, parece que la madrileña ha empezado el 2022 cargada de energía y de motivación. Esto ha quedado reflejado este miércoles, 12 de enero, día en el que cumple 66 años.

Un día importante en el que la periodista ha podido disfrutar de los suyos y celebrar su día en un buen estado de salud, gracias a la positiva reacción que su cuerpo está teniendo frente a los tratamientos contra el cáncer de mama. Ella misma ha asegurado que estos continuarán hasta mediados de año para asegurar su recuperación.

Pese a ser un gran momento, Ana Rosa no ha querido organizar una fiesta de cumpleaños, sino que ha preferido mantener este año en la intimidad de su hogar y festejarlo de una forma privada.

Se desconoce cuándo podrá reincorporarse al trabajo para retomar el mando del programa televisivo que lleva su nombre. La propia Ana Rosa ha confesado que se encuentra fuerte y con muy buenos ánimos, gracias a las rutinas que está realizando, llevando una sana alimentación, realizando ejercicios y, por supuesto, todo sumado al cariño que está recibiendo de todos aquellos que la quieren y la aprecian.

