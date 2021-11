Ana Rosa Quintana reaparece con un importante mensaje tras anunciar que tiene cáncer de mama

A principios del mes de noviembre, Ana Rosa Quintana anunciaba en su programa en directo que padecía cáncer de mama: "Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso". Además, también revelaba que se retiraba de la televisión durante una temporada para centrarse en su recuperación y en su familia.

Aunque, según la presentadora informó, seguirá haciendo una vida "lo más normal posible" lejos del foco mediático. Muy positiva, la presentadora ha confesado que está "tranquila" y convencida de que se va a curar, "aunque me espera un camino complicado, como conocen muchas mujeres valientes". "Es un bache, una prueba, pero confío en mis médicos", añadía antes de despedirse con un "nos vemos pronto. Hasta luego".

Horas después, la periodista ofrecía sus primeras palabras tras hacer pública su enfermedad: "Me pienso poner bien, ¿eh?". "Voy a dar mucha lata todavía", ha añadido, explicando que si deja la televisión temporalmente es "porque creo que ahora me tengo que dedicar un poquito a cuidarme, a mi familia, pero aunque no haga pantalla tengo la productora". "Tenemos mucho trabajo por delante y a seguir trabajando", ha señalado, aclarando que aunque no la veamos al frente de su programa continuará al pie del cañón alejada de los focos.

Su reflexión tras anunciar la noticia

La presentadora ha querido compartir con todos sus seguidores uno de los últimos lugares que visitó antes de conocer que padece cáncer de mama: La Biblioteca de Los Silos, en el Antiguo convento de San Francisco (Madrid). "Lo que cambia la vida en un instante", decía junto a la imagen en la que aparece junto a su marido, Juan Muñoz.

Nuria Roca, Paula Echevarría, su compañera Patricia Pardo, Mario Vaquerizo... son algunos de los muchos rostros conocidos que han querido mandarle ánimos a la presentadora mediante las respuestas a la fotografía.

