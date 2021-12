Ana Rosa Quintana reaparece para mandar un mensaje a una seguidora que también tiene cáncer

La presentadora Ana Rosa Quintana, de 65 años, se despedía hace un mes, temporalmente del mundo televisivo, tras a anunciar en su programa que volvía a padecer cáncer de mamá: "Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas, algunas maravillosas, la mayoría, aunque también disgustos porque esto es la vida. Hoy, por primera vez, voy a hablar de mí . Creo que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida y quizás lo más importante", decía justo antes de compartir la trágica noticia.

"Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros que también son mi familia", aseguraba Ana Rosa, y añadía: "Estoy tranquila, confío en mis médicos. Espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama. Quiero recordaros a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión. Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés probablemente podría seguir compartiendo las mañanas con vosotros, pero me vais a permitir que por una vez me dedique a mí y a mi familia. Sé que me voy a curar y que me va esperar un camino complicado".

Tras este mensaje pocas han sido sus apariciones públicas, sin embargo, hace unas horas recibió un mensaje de una de sus más de 352.900 seguidores en su cuenta de Twitter: "Ana Rosa te mando mucho ánimo y fuerza yo estoy pasando por lo mismo que tú y a veces es muy fuerte pero nosotras tenemos que ser más fuertes un beso".

Mensaje que la periodista no pudo dejar pasar y quiso dedicarle unas palabras para mandarle mucho ánimo y ya de paso informar de su estado actual con respecto a la enfermedad: "Mucha suerte y ánimo, yo me encuentro muy bien y muy animada"

