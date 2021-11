Ana Rosa Quintana anuncia que tiene cáncer de mama

''Hoy, por primera vez, voy a hablar de mí . Creo que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida y quizás lo más importante''. Son las palabras con las que Ana Rosa ha comenzado desvelando en la mañana de este martes el peor de los presagios. En solitario y vestida de blanco, la presentadora ha anunciado que vuelve a padecer cáncer de mama y que se retirará temporalmente del programa que conduce para iniciar un tratamiento.

''Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas, algunas maravillosas, la mayoría, aunque también disgustos porque esto es la vida'', ha explicado previamente a comunicar la noticia por la que se deben sus continuadas ausencias estas últimas semanas y que le obliga a alejarse de la televisión, asegurando que ''afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros que también son mi familia''.

Pese al complicado varapalo, Ana Rosa se muestra esperanzada frente al futuro y afronta la durísima noticia con positividad: "Estoy tranquila, confío en mis médicos. Espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama. Quiero recordaros a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión. Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés probablemente podría seguir compartiendo las mañanas con vosotros, pero me vais a permitir que por una vez me dedique a mí y a mi familia. Sé que me voy a curar y que me va esperar un camino complicado''.

A pesar de su retirada temporal, la mítica presentadora ha manifestado que tratará de seguir haciendo ''una vida lo más normal posible'' y que continuará ''trabajando detrás de las cámaras, en la productora''.

Tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecerle su apoyo a todos los espectadores que, durante tantos años, le han estado acompañando cada mañana: "Vosotros también sois parte de mi familia. Gracias por todo lo que me habéis dado hasta ahora y espero que sigáis dando a mis compañeros, ellos sí que son el alma del programa. Nos vemos pronto. Hasta luego".

Son muchos los famosos los que tras conocer la noticia han querido enviarle sus más sinceros mensajes a la periodista. Entre todos ellos, el de Julia Otero, quien recientemente anunciaba que se había recuperado del cáncer que le diagnosticaron el pasado mes de febrero: ''La montaña parece muy alta, querida @anarosaq Lo es pero no mires a la cima: entrégate al pequeño camino de cada día. Hoy te parece imposible pero el tiempo es tu aliado. Pasará y volverá la vida'', ha escrito transmitiéndole toda su fuerza para hacer frente al arduo bache.