Ana Guerra responde al vecino que se queja de que ensaya a altas horas de la madrugada

Practicar sus letras con el piano hasta altas horas de la madrugada le ha pasado factura. Y es que, Ana Guerra ha querido pronunciarse sobre el polémico tema del que no solo es ella la protagonista sino que también lo es su comunidad de vecinos.

"Por favor, te pedimos dejar de cantar o tocar el piano y hacer ruido a partir de las 00:30. Hay gente que madruga y necesita dormir bien", es la llamada de atención de uno de los vecinos de la cantante hacia la misma pidiéndole que cambiara sus hábitos de ensayo.

Y es que, cansados de no poder conciliar el sueño, no han tenido más remedio que dejarle mensajes en el ascensor y hasta incluso, en una ocasión, haberse visto en la obligación de tener que llamar a la policía.

Sin embargo, esas llamadas de atención no parecen haber tenido el éxito esperado entre los vecinos puesto que, el autor del mencionado texto se ha pronunciado recientemente en televisión.

"Pido a todos los españoles que se descarguen el nuevo disco de Ana Guerra, 'La luz del martes", pedía, asegurando que es ''un discazo con canciones buenísimas'', comenzaba diciendo.

Sin embargo, detrás de ese mensaje, venía una curiosa petición: "Quiero que gane mucho dinero para marcharse de aquí y comprarse un chalet donde pueda cantar todos los días a todas horas", expresaba frente al reportero que no podía ocultar la risa.

Ahora, la que fuera concursante de 'OT' ha querido dar su versión de los hechos en el programa presentado por Sonsoles Ónega: ''La comunidad no se queja, se queja uno nada más. Es verdad que un día se me fue la olla y estuve hasta las 3 tocando. Me dejó una nota y la subí a las redes pidiendo perdón. Es que estudio mucho. ¿A quién no se le va la olla un día?", ha aclarado la tinerfeña asegurando que se trató de una ocasión puntual.

