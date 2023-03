Ana Boyer se queda fuera en la esquela de Laura Boyer

El pasado 23 de febrero fallecía Laura Boyer, hija de Miguel Boyer y Elena Arnedo, a los 57 años de edad víctima de un cáncer. Consciente de que su tiempo era limitado, quiso romper el silencio que llevaba años guardado acerca de su vida y ofreció una entrevista a la revista 'Semana' que vimos por primera vez el pasado miércoles.

Unas declaraciones demoledores en contra de Isabel Preysler que refleja lo que la hija del ministro de economía vivió cuando este se enamoró locamente de la 'Reina de corazones'.

Desde que se hizo público su fallecimiento se ha hablado mucho de la 'no relación' con su hermana Ana Boyer. Ella misma asegura en la revista anteriormente citada que "es menos simpática que sus hermanos", pero la peor parte se la llevaba Isabel, quien era "una enemiga" cuando compartía su vida con su padre y a quien odió cuando éste falleció.

Este sábado, el periódico 'ABC' ha publicado una esquela en memoria de Laura y sorprende que no haya ni rastro de Ana en ella: "Sus hijos, Gonzalo, Hugo, Amós y Antonio; su hermano, Miguel Boyer Arnedo; Luis Imedio Serrano, Antonio González Armas, junto a sus primos, tíos y demás familia".

Se trata de la confirmación de que la familia de Laura no quiere saber nada de la hija de la Preysler, pues no han contado con ella, ni siquiera para escribir su nombre como hermana en la esquela del periódico 'ABC'. Un detalle que no ha pasado desapercibido y que refleja la inexistente relación que la difunta tuvo con su hermana en vida.