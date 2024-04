¿Mal olor en los vasos? El problema no es cómo fregarlos, sino la forma de secarlos

Cuando fregamos no solemos secar los platos o vasos con un paño, casi siempre los dejamos secar al aire y después los guardamos. Pero el mayor error que cometemos es que dejamos las tazas y vasos boca abajo para que el agua se seque por completo. Pero esto, lo único que consigue es que se llenen de bacterias o gérmenes e incluso que acaben oliendo mal.

Aunque pensemos que el dejarlos boca abajo se secan mejor, no es así. Los vasos se secan cuando se evaporan, por lo tanto, para que se sequen por completo necesitan estar en contacto con el aire, si no el agua no podrá evaporarse.

Persona secando un vaso | iStock

Si nuestro método para secar los vasos es dejarlos en la encimera boca abajo o apoyados en el fregadero, no penetrará el aire y no se secarán bien. Aunque nos parezca raro, es más eficaz ponerlos boca arriba. En un principio parecerá que el agua se va al fondo, pero en unos minutos no quedará rastro de la humedad y así no se desarrollarán las bacterias.

Lo mejor es utilizar una rejilla y ponerlos boca abajo, así goteará hacia abajo y la evaporación será más rápida ya que estarán en con el aire. Si no la tenemos en casa, podemos dejarlos un poco levantados apoyándolos en algo.