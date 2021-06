Trucos de los chefs para emplatar como en un restaurante profesional

Lo más importante de un buen plato es el sabor. Una receta exquisita difícilmente recibirá algún pero de un comensal, por muy tosco que se vea el resultado final. Sin embargo, la presentación es un elemento clave para conquistar a nuestros invitados. ¿Cuáles son los trucos de los chefs para emplatar? En el vídeo superior te damos algunas pautas básicas.

Incluso un mal plato puede resultar algo más apetecible con un buen emplatado. La disposición de los elementos de la receta muestra no sólo el cariño que le has puesto a la elaboración, sino que también ayuda a realzar el sentido del plato, destacando algunos elementos sobre otros. Es una forma de mostrar la estructura y el equilibrio de la receta. Con un buen emplatado muestras que has cocinado con cabeza y no solo juntando ingredientes.

Hasta las recetas más humildes pueden beneficiarse de un buen emplatado. Es más fácil disfrutar en boca de algo que te ha entrado previamente por los ojos. El ejemplo más claro son los niños, que suelen ponerse tiquismiquis si les presentas un plato que no les satisface visualmente.

Por todo esto, conocer las bases de un buen emplatado puede ayudarte a salir airoso de cualquier reto culinario. Si bien se trata de una práctica que requiere cierta delicadeza e incluso sensibilidad artística, es posible aprender a emplatar correctamente si seguimos una serie de pautas muy sencillas. Si pones a prueba los consejos que te damos en el vídeo superior, te sentirás cómoda emplatando casi cualquier tipo de receta, por muy sencilla o elaborada que sea.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Consejos para limpiar bien el fregadero