¿Hay alguna copa menstrual mejor que otra para empezar?

Sea por la huella medioambiental y tu conciencia en estas cuestiones, o porque te parece realmente un método cómodo. O porque casi todas tus amigas la utilizan y sabes de su ahorro en compresas y tampones… Sean las razones que sean el caso es que te estás planteando empezar a usar la copa menstrual.

Y claro, te asaltan mil dudas y es lógico. No temas: porque vamos a intentar resolvértelas todas. Lo primero que debes saber es que las copas que se comercializan tienen diferentes tamaños: normalmente, las hay para mujeres que no han tenido hijos y las que sí, porque como podrás deducir, el tamaño en este caso, varía.

Si no has tenido hijos, tu copa será más pequeña. Desde que empezaron a venderse, hace unos años, el mercado ha evolucionado y ahora las hay pensadas en esas primeras experiencias de neófita que a veces puede echar para atrás porque, no nos engañemos, te cuestionas cómo ponerla pero sobre todo, ¡cómo quitártela!

En este caso te recomendamos que te decantes por esas copas que te comentamos, las pensadas para adolescentes y mujeres inexpertas, como Lili Cup One, de Intimina. Si el resto de copas suele tener un extremo, denominado tallo, (que puedes cortar según la dimensión que te convenga), del que tiras para extraerlas, esta copa te lo pone aún más fácil ya que dispone de un aro de extracción, lo que facilita esta tarea que, de primeras, te puede parecer más ardua. Ese sencillo aro facilita la cuestión que es uno de los aspectos que más reticencia genera en las primeras usuarias. “Además, este tipo de copa es más fácil de colocar que otras gracias a su borde firme”, confirman en la marca.

Copa menstrual | iStock

Ocupa muy poco espacio porque se dobla y viene en un pequeño estuche de silicona, vamos, que puedes incluso llevarla en un bolsillo, no vale la excusa de que acapara todo el bolso. Y por supuesto, está realizada en silicona médica. A la hora de recomendar cómo usarla en las primeras veces, los expertos nos aconsejan lo siguiente:

- Primero, paciencia: vas a tener que tocarte más que para colocar una simple compresa o tampón. Y no pasa nada: así te conocerás mejor.

- Nuestro consejo es que pruebes a ponértela y quitártela las primeras veces en la ducha, así te sentirás más cómoda en caso de que te manches. Puedes pensar que no está hecha para ti pero te aseguramos que, con un poco de práctica, le acabarás cogiendo el truquillo (y hay mujeres que se lo cogen al instante).

- También comentan que es habitual que manches las primeras veces, cuando eres primeriza: como cualquier otro método, como el tampón, por ejemplo, requiere de tiempo para aprender. Sí que te aconsejan tener a mano salvaslips en esas primeras veces, por si acaso. “A medida que vayas conociendo tu cuerpo y la copa te convertirás en una profesional y dejarás de manchar”, advierten.

- Una vez dentro, si está bien colocada, no debes sentirla. De hecho, muchas mujeres afirman que ni saben que la tienen. Ojo, no puedes tenerla todo el día puesta: no deberías llevarla puesta más de 12 horas.