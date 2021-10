Carnes procesadas, ¿conoces sus riesgos?

Ya en el año 2007 en un informe publicado por el World Cancer Research Fund y el American Institute for Cancer Research formado por un panel de expertos independientes, titulado “Dieta, Nutrición, Actividad física y Cáncer: una perspectiva global” se informaba de que según las evidencias científicas disponibles se recomendaba consumir una mínima cantidad (o ninguna) de carnes procesadas, por su relación con el cáncer de colon y recto, que según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica en su informe serán los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España durante el año 2021 con 43.581 nuevos casos.

“La evidencia sobre la carne procesada y el cáncer es clara. Los datos muestran que ningún nivel de ingesta puede asociarse con seguridad con una falta de riesgo. Las carnes procesadas a menudo tienen un alto contenido de sal, lo que también puede aumentar el riesgo de presión arterial alta y enfermedades cardiovasculares ”

– Profesor Martin Wiseman, Asesor Médico y Científico del Fondo Mundial de Investigación del Cáncer.

Posteriormente, en el año 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publica un informe en la revista científica The Lancet Oncology elaborado por la International Agency for Research on Cancer (IARC), un organismo funcionalmente independiente de investigación sobre el cáncer bajo los auspicios de la OMS donde se confirman estos mismos datos. Sin embargo, este informe llamó más la atención de los medios de comunicación y se hizo público.

¿Qué es la carne procesada?

La carne procesada se refiere a la carne que ha sido transformada a través de la salazón, el curado, la fermentación, el ahumado, u otros procesos para mejorar su sabor o su conservación. Ejemplos de carnes procesadas incluyen salchichas, bacon, fiambre y embutidos de todo tipo, hamburguesas, patés, preparaciones y salsas a base de carne… Todo lo que no sea carne fresca y sin añadidos.

La carne procesada fue clasificada en este informe en el Grupo 1 de agentes cancerígenos para los seres humanos. ¿Qué significa esto?

Esta categoría se utiliza cuando hay suficiente evidencia científica de carcinogenicidad en humanos. En otras palabras, hay pruebas convincentes de que el agente causa cáncer. La evaluación se basa generalmente en estudios epidemiológicos que muestran el desarrollo de cáncer en humanos expuestos. En el caso de la carne procesada, esta clasificación está basada en evidencia suficiente a partir de estudios epidemiológicos que muestran que el consumo de carne procesada provoca cáncer colorrectal.

Carne procesada | Envato

¿Qué tipos de cáncer están relacionados o asociados con el consumo de carne procesada?

El Grupo de Trabajo de la IARC concluyó que el consumo de carne procesada causa cáncer colorrectal. También se vio una asociación con el cáncer de estómago, pero la evidencia no fue concluyente.

¿Cuántos casos de cáncer anuales pueden atribuirse al consumo de carne procesada?

De acuerdo con las estimaciones más recientes del Proyecto sobre la Carga Global de Enfermedad, una organización de investigación académica independiente, cerca de 34.000 muertes por cáncer al año en todo el mundo son atribuibles a dietas ricas en carnes procesadas, por detrás de las muertes atribuibles al tabaco o al alcohol.

¿Se puede cuantificar el riesgo de comer carne procesada?

Un análisis de los datos de 10 estudios estima que cada porción de 50 gramos de carne procesada (2-3 lonchas de embutido) consumida diariamente aumenta el riesgo relativo de cáncer colorrectal en aproximadamente un 18%.

¿Cuántos estudios se evaluaron y cuántos expertos participaron en su evaluación?

El Grupo de Trabajo de la IARC que contó con 22 expertos procedentes de 10 países, consideró más de 400 estudios epidemiológicos diferentes sobre el cáncer en los seres humanos y su relación con el consumo de carnes procesadas.

¿Cuánta carne procesada se consume en España?

Según datos del “Informe del consumo alimentario en España” del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, durante el año 2020 el consumo doméstico de carne transformada por parte de los hogares españoles creció un 8,8 %, siendo su consumo medio por persona de 12, 39 kg al año, es decir, una media de 33, 83 g diarios.

Cuantas menos carnes procesadas consumamos, mejor.

