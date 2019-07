Hay historias que enseguida se vuelven virales porque generan empatía. Es lo que ha pasado con un mensaje que envió un novio a su ex el día de su boda.

La joven compartió en las redes sociales el mensaje que recibió de su exnovio el día que se iba a casar contra otra mujer.

El chico arranca la conversación preguntando si el número al que está escribiendo es todavía suyo, tras lo que le escribió un emotivo mensaje en el que le agradece que fuera su "primer amor" y que le ayudara "cuando estaba en problemas, enfermo o deprimido": "Gracias por amarme", añade, "Si aún no has encontrado el amor, deseo que algún día lo hagas".

"Si me amaste así cuando eras joven, no puedo imaginar cómo de fuerte y poderoso será tu amor ahora", continúa. "Sé que sólo éramos unos niños cuando empezamos a salir, pero tú me enseñaste qué significa el amor. Y para el hombre que tenga la suerte de estar contigo, espero que te trate con cuidado y sepa a quién tiene enfrente de él, espero que te muestre amor y lealtad cada día de su vida. Mereces eso y más. Estoy diciéndote todo esto para que entiendas que eres la razón por la que he aprendido a amar a alguien. Me enseñaste sobre el amor, cómo afrontar mis enfados y la depresión y cómo hay que exprimir la vida y te estoy verdaderamente agradecido. Te deseo todo el amor y la felicidad posibles".

"Tío, estoy llorando", respondió ella. "Antes de nada, enhorabuena por tu boda y muchísimas gracias por tus bellas palabras y por estar para mí cuando te necesitaba. Estoy increíblemente orgullosa de ti y estoy muy feliz de que hayas encontrado el amor de tu vida. Tu prometida es una mujer fenomenal y tenéis una hija preciosa. De nuevo, enhorabuena por tu boda", añade.

También hubo varias personas que comentaron la conversación. Algunos no parecieron estar de acuerdo con el hecho que ella hubiera "hecho todo el trabajo" para que fuera otra la que se quedase al novio perfecto. Otros dudaban que la novia estuviera al tanto de la conversación..