La cantante Rosalía últimamente está en boca de todo el mundo. La artista además de por su gran talento, también es un referente para muchos jóvenes por su estilo. Lo último que llamó la atención a sus seguidores y al resto de la gente, fueron los dientes de oro que llevó tanto en su videoclip 'A palé', como en los últimos premios a los que ha asistido, los 40 Music Awards, y los Latin Gramy.

Esta vez, la cantante ha sido la protagonista en redes sociales. Todo empieza cuando Rosalía sube un vídeo en su cuenta de Instagram en el que solo sale ella grabándose en una habitación. Aparentemente no hay nada que pueda llamar la atención en el vídeo, pero a los pocos minutos se hizo viral en Twitter donde la gente comentaba cosas como: “Real que si me dicen que está en la habitación de mi bisabuela en el pueblo me lo creo” o “real mi cuarto en casa de mi yaya”.

El fondo del cuarto en el que se grabó Rosalía ha generado un sin fin de comentarios por su aspecto, pero a la cantante como en otras ocasiones, no parece que le afecten este tipo de comentarios y ha seguido subiendo contenido a sus redes como lo hace normalmente, con bastante frecuencia.