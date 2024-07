Rompen IlloJuan y Masi, una de las parejas más seguidas en redes: "Chavales, papá y mamá se han separado"

Si alguien causaba furor en redes sociales era la joven pareja de youtubers y streamers de Twitch, IlloJuan y Masi. Ahora, sus seguidores y quizás los que no son tan seguidores, se han quedado impactados con la última noticia de la pareja. "Chavales, papá y mamá se han separado".

Ambos han anunciado esta decisión en un vídeo de YouTube donde explican lo sucedido y cómo se sienten ahora. De hecho, la propia Masi también lo ha difundido en redes sociales junto al mensaje "Muchas gracias por vuestro cariño y vuestro apoyo. Siempre nos tendremos el uno al otro".

"Ojalá no tener que hacerlo, ojalá no tener que decirlo": así empezaba el vídeo donde han anunciado la separación después de siete años juntos y a continuación explican que es una decisión que no se ha tomado ahora, sino que se ha meditado durante un tiempo. "Ha habido un trabajo previo, hay que tirar para delante con la vida, la vida sigue, las relaciones se unen y se rompen y no pasa nada, pero para llegar al punto de ese no pasa nada... hostia puta", expresa Juan Alberto, conocido como IlloJuan. "A mi me parece fortísimo que estemos haciendo esto", le responde Masi.

Respecto a las explicaciones publicadas por la pareja, aseguran que son conscientes de que no tienen que hacerlo pero "la damos porque la gente que nos sigue nos tiene mucho cariño a los dos juntos y por separado, queríamos explicaros que no pasa nada, que estamos bien y que esto es la vida".

La distancia: posible motivo

"Desde el principio de la relación, ella está en feliz en Madrid", explica IlloJuan y aunque señala que ha hecho todo lo posible por adaptarse a esa vida, no ha sido capaz. "Yo fui a Madrid pero mi cantinela ha sido siempre que me cuesta mucho encontrar la felicidad allí porque yo en Málaga tengo a mi familia y a mis amigos de siempre". Masi, por otro lado, tiene proyectos en Madrid, como los más recientes, relacionados con programas de televisión e incluso películas y series. Esto, ha derivado a la joven pareja a tomar la decisión más drástica: "No hay ningún tipo de pensamiento de cambiar eso de ninguna forma, la vida nos lleva por sitio muy distintos, creíamos que en algún momento se cruzarían pero no tiene pinta de que se vayan a cruzar, y no pasa nada, la vida a veces no es justa".

"Hemos tenido que tomar esta decisión queriéndonos mucho y porque nos queremos"

Un motivo que señala que no está relacionado con nada tóxico: "Si fuese porque nos llevamos a matar, por celos, por infidelidad... sería mucho más fácil, pero por desgracia esto no es fácil". "Hemos tenido que tomar esta decisión queriéndonos mucho y porque nos queremos", alegan ambos.

Piden a sus seguidores no hacer "de esto un mundo", y piden que se le dé el mínimo bombo aunque reconocen que es complicado, porque aceptan que son una de las parejas más seguidas de internet. "Son siete años increíbles, hemos aprendido mucho el uno del otro, nos hemos querido...", declaran y aceptan que "las cosas se acaban y es duro pero también de madurez, continuar con la vida, con la ventaja y lo bueno de que nos queremos mucho".

Reconocen que es difícil hacer esto delante de la cámara y piden que se ignoren los bulos o las mentiras que puedan salir a raíz de esto. "Ha sido muy bonito, queremos daros las gracias por el amor y el apoyo que hemos recibido juntos y espero que siga por separado". Además, no desaprovechan la oportunidad y aplauden su relación: "Ojalá todas las relaciones fueran como la nuestra", señala Masi.

La pareja, juntos desde hace siete años, terminan el vídeo con algún chascarrillo como donde alegan ser "primos de nuevo", de hecho, así de titula del vídeo del anuncio de la ruptura.

Ausencia de IlloJuan

Posterior al vídeo juntos y en la misma publicación, IlloJuan sale a cámara solo y pide comprensión por su ausencia y anuncia que estará unos días desaparecido. "Yo estoy bien, estoy con mi gente, mi familia, tenemos mucho apoyo en nuestro entorno", informa el streamer pero vuelve a incidir en que no sabe cuándo volverá con la misma frecuencia a las redes.

