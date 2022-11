"Revisen su CV", la advertencia de la mujer que se ha vuelto viral por enviar la lista de la compra en vez del currículum

Buscar trabajo y encontrar una vacante no suele ser fácil. En muchas ocasiones dejar el currículum (CV) a una empresa no te asegura pasar a la siguiente ronda para adquirir un puesto de trabajo. Esto se complica aún más cuando en vez de dejar el CV dejas otro documento. Fue lo que le pasó a una mujer que ha compartido su experiencia en Facebook: "Revisen su CV"

La mujer llevaba dos años intentando encontrar trabajo y mandando su CV a diferentes tipos de empresas para poder empezar a trabajar. Sin embargo, le extrañaba que nadie le llamara para, por lo menos, tener una entrevista previa.

"Resulta que hace dos años siempre estaba enviando mi CV pero yo decía 'achis' por que nadie me llama y nunca me respondieron nada. Hoy me doy cuenta de que el archivo de Word que estuve enviado por dos años es una lista de súper", escribe la mujer en su cuenta de Facebook. Enviaba la lista de la compra.

Una inaudita y genuina confusión que desata furor en redes

Junto a la publicación en redes, compartió uno de los correos que enviaba para todos aquellos puestos de trabajo y, al lado, el documento que creía que era su currículum. El supuesto CV señalaba lo siguiente: 1kg de tortillas, aguacate, cebolla, salchicha, chicle morron, papaya y chile del normal.

Esta inaudita y genuina confusión ha desatado la mofa y el furor en redes. La publicación acumula miles y miles de interacciones. Más de 3.000 personas comentaron y se ha compartido 18.000 veces.

La prueba que adjunta Damaris Renovato es una gran advertencia para los más despistados. Evidencia que todo es posible, hasta lo más surrealista. En su caso, afectó a las posibles oportunidades de trabajo que pudo haber tenido. Esta vez seguro que revisará sus correos.