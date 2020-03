Un reportero da una crónica en directo sin darse cuenta de que tiene activados los filtros de Facebook

El vídeo de un reportero de televisión de Carolina del Norte retransmitiendo una noticia se ha vuelto viral después de que activase accidentalmente los filtros de Facebook Live. El periodista de WLOS ABC 13, Justin Hinton, de 31 años, estaba contando en directo la primera nevada de la temporada sin darse cuenta de que estaba apareciendo con divertidos filtros.

En el vídeo de un minuto publicado por WLOS ABC 13, se puede ver a Hinton informando sobre las nevadas en Asheville, completamente ajeno al hecho de que está equipado digitalmente con ojos saltones, un sombrero de mago, orejas de perro, entre otros filtros.

El periodista solo se dio cuenta de su cambio de imagen después de leer la gran cantidad de reacciones de los espectadores en Facebook. El vídeo del reportero rápidamente se volvió viral en las redes sociales, acumulando más de un millón y medio de visitas.

"Justo antes de ir en directo en facebook en la cuenta de WLOS ABC 13 para hablar de la nieve, de alguna manera activé los filtros. No me di cuenta hasta que salí de cámara y vi los comentarios donde la gente estaba hablando de las caras. Mis jefes, compañeros de trabajo y amigos me dijeron lo gracioso que fue, así que aquí lo tenéis. Si no puedes reírte de ti mismo, ¿de qué sirve la risa? Espero que hayas disfrutado del día de la nieve, y recuerden sonreír y reír", escribe él mismo en su cuenta de Facebook.