La versión de la paella con jamón de york que ha revolucionado Twitter

Sí hay algo de la gastronomía con lo que los españoles no juegan es con la paella. Cada cierto tiempo aparece alguna persona que hace su particular paella y las críticas no tardan en llegar.

Esta vez las críticas han llegado cuando un usuario ha colgado una fotografía en la que se puede leer: "Hola, chicos. Mirad la paella española que acabo de hacer".

En la imagen se ve una cacerola de arroz blanco y una loncha de lo que parece ser pavo o jamón York. Las redes, como era de esperar, no han tardado en empezar la guerra: