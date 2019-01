Una niña duerme cada noche con su pitbull para evitar sufrir ataques de ansiedad

EMOCIONANTE HISTORIA

Un vídeo muestra la emocionante relación que mantienen Adalynn Leary su perro, una hembra de pitbull de 45 kilos que cada noche cuida de la niña para que esta no sufra ataques de ansiedad. La pequeña comenzó a tener problemas después de que un terremoto azotara su casa en Alaska y desde entonces no puede dormir segura si no es con su perro cerca.