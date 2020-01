Una mujer inmortaliza el momento en el que su marido se desmaya durante el parto

Una mujer que acababa de dar a luz decidió compartir con sus seguidores de las redes sociales la inaudita situación que vivió durante el momento del parto.

La instantánea muestra cómo la mujer, sonriente y aún en la camilla de quirófano, se hace un 'selfie' en el que aparece su marido desmayado en el suelo y al personal sanitario atendiéndole. Incluso el recién nacido participa en la imagen, en brazos de una de las enfermeras que está en el suelo socorriendo al hombre.

Por la emoción del nacimiento de su primer hijo, por la sangre del parto o por los nervios acumulados, el padre de la pequeña criatura no pudo aguantar en pie y se desplomó en el suelo de la sala. La imagen no tardó en hacerse viral y recibir miles de 'me gustas' y comentarios, entre los que destacó la petición, por parte de los usuarios a los padres, de que muestren en un futuro la imagen de su hijo cuando se haga mayor.