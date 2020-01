Una modelo recauda más de 600.000 euros para los incendios de Australia vendiendo fotos desnuda

La ola de incendios que arrasa Australia se ha convertido en una tragedia, no solo para los habitantes del país, sino también para el resto de la población mundial. Algunas asociaciones ya han comenzado a recaudar fondos para sofocar las llamas, que ya se han llevado por delante la vida de 24 personas y de más de 500 millones de animales.

Sin embargo, entre todas las recaudaciones, una ha levantado gran cantidad de comentarios en las redes debido a su peculiaridad. La creadora de esta particular colecta es Kaylen Ward. Se trata de una modelo e influencer que ha anunciado en sus redes la venta de fotos suyas desnuda por 10 euros, para donar todo el dinero a varias organizaciones benéficas de ayuda contra incendios forestales.

Ward con comenzó la campaña con un mensaje en su cuenta de Twitter: “Estoy enviando fotos desnuda a cada persona que dona al menos 10 dólares. Lo recaudado se destinará a los incendios forestales en Australia. Cada $ 10 que dona = una foto desnuda de mí a su DM. Debes enviarme una confirmación de que donaste. Por favor RT”.

En tan solo 3 días, los más de 70.000 retuits han contribuido a que la modelo recaude más de 625.000 euros con sus fotos (700.000 dólares), según ha anunciado en las redes.

Ward ha explicado a sus seguidores que Instagram le ha bloqueado su cuenta. "Mi IG se desactivó, mi familia me repudió y el tipo que me gusta no me hablará todo por ese tuit. Pero a la mierda, salvo a los koalas", ha asegurado la joven de 20 años.