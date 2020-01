Los memes del vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2019

Este martes se celebró la última noche del año 2019 para dar comienzo al 2020. Y como no podía ser de otra forma lo celebramos junto a Cristina Pedroche y Alberto Chicote desde la Puerta del Sol. Esta ha sido la quinta vez que la presentadora y el chef nos han acompañado en esta noche tan especial, y año tras año, Cristina Pedroche no ha dejado de sorprender con su esperado vestido.

Desde que empezó a dar las Campanadas, los días previos hay una gran expectación por saber alguna pista de como será el vestido. Dos días antes de que se celebrara Nochevieja, Cristina Pedroche adelantó en Espejo Público que no había un diseñador como tal, que llevaría dos colores muy navideños y que el vestido de este año no tenía nada que ver con los anteriores.

A los pocos segundos de descubrir el tan esperado vestido de la Pedroche, las redes sociales se incendiaron comentándolo y todavía, después de más de nueve horas sigue siendo 'Trending topic' en Twitter. Muchas personas lo han comparado con el personaje de la famosa saga 'Star Wars' C-3PO.

Otros han visto un cierto parecido con el atuendo de la famosa protagonista de la serie Xena la princesa guerrera.

Como se puede ver, el vestido de la presentadora ha sido comparado con bastantes personajes tanto de series, como de películas. Catwoman también ha sido uno de los personajes comparados con el vestido de la Pedroche de estas Campanadas 2019.

Incluso muchos aseguran que los Simpsons ya habían predecido como iba a vestir este año de Cristina Pedroche.