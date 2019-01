Una madre da a luz a dos gemelos con 12 días de diferencia en Reino Unido

Vicky Green descubrió que estaba embarazada unas semanas antes de dar a luz. Pese a que desde hacía unos meses no tenía el periodo menstrual la mujer creía que era por un periodo de estrés.

La madre explica para el 'Daily Mail' que cuando los médicos se lo dijeron no podía creerlo. "No podía creerlo. No había tenido un golpe de bebé en esta etapa. Los médicos dijeron que era porque los dos gemelos habían estado recostados contra mi columna vertebral", ha explicado la madre.

Cuando los médicos se enteraron de su embarazo trataron de pararlo, sin embargo ya era tarde. La mujer dio a luz al primero de los gemelos de nombre Presley.

Después del nacimiento del primer bebé, la madre dejó de tener contracciones por lo que los médicos decidieron enviarla a casa. Pero 12 días después la madre volvió a encontrarse mal y dio a luz al segundo bebé.

Los gemelos Presley y Paisley han batido un nuevo récord, el de más tiempo de separación entre gemelos en el país. Ahora se encuentran en casa después de pasar cinco meses en el hospital.

Una mujer ha dado a luz a dos niños con casi dos semanas de diferencia. La madre ha logrado el récord de la mayor separación entre gemelos en Reino Unido. Según ha relatado ella misma, no sabía que estaba embarazada hasta cuatro semanas antes de tener el primer hijo.