La lista de la compra que nadie ha conseguido descifrar se vuelve viral

La publicación de una joven argentina se ha vuelto viral después de que publicase una lista de la compra con una palabra ilegible.

Su madre le dio la lista a su hija para que hiciera unos recados, pero la joven no pudo comprar uno de los productos ya que no entendía qué ponía. Para colmo, la propia mujer que había escrito la nota no era capaz de descifrar su letra.

La chica ha pedido ayuda a través de su cuenta de Twitter para adivinar la misteriosa palabra: "Mi mamá no pudo descifrar su propia lista de supermercado. Hay una palabra que nos está rompiendo la cabeza a todos. ¿Alguna idea? No es paracetamol".

Ante el gran aluvión de respuestas, la joven dio algunas pistas: "Solo iba al Chino y a la verdulería, tiene que ser apto para celíacos y no es el nombre propio de una marca".

Hasta el momento, nadie ha conseguido adivinar la palabra indescriptible de la lista de la compra. La joven ha actualizado la búsqueda y ha explicado que se puede tratar de 'masitas', un típico dulce argentino. "Según ella, eso es lo que falta y lo que tenía en la cabeza mientras estaba anotando", asegura.