Un joven se traga por accidente un AirPod mientras dormía y al despertar descubre que sigue funcionando en su interior

Un hombre taiwanés se ha quedado atónito al descubrir que se había tragado uno de sus AirPods (auriculares inalámbricos) mientras dormía y seguía funcionando en su interior.

Ben Hsu se quedó dormido con los auriculares puestos pero al despertarse no logró encontrar uno de ellos. Usando una función de rastreo del iPhone , descubrió que el dispositivo todavía estaba en su habitación, además lo seguía escuchando.

"Revisé debajo de mi manta y miré a mi alrededor pero no pude encontrarlo, luego me di cuenta de que el sonido venía de mi estómago", cuenta en una entrevista recogida por Daily Mail. El joven aseguró que no sentía ninguna molestia pero acudió al hospital municipal de Kaohsiung, donde los médicos confirmaron que se había tragado el AirPod.

Los médicos le informaron de que actualmente estaba pasando a través de su sistema digestivo, y que necesitaría cirugía para extirparlo si no lo expulsaba de forma natural. Le dieron un laxante y le dijeron que inspeccionara sus desechos para detectar cualquier signo del dispositivo.

Afortunadamente para el Ben Hsu, el auricular reapareció al día siguiente. Después de lavar el AirPod y dejarlo secar, el joven se sorprendió al descubrir que aún funcionaba: "¡La batería todavía estaba en el 41 por ciento! Fue increíble".