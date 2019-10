Un joven de Menzoza, Argentina, quería entrar en el cuerpo de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) pero tenía un tatuaje. Cuando se enteró que no podía acceder al cuerpo con tatuajes decidió borrárselo.

El joven usó un método poco ortodoxo, cogió un rallador de queso y no paró hasta que el tatuaje quedó totalmente borrado.

El portal 'Infobae' ha podido hablar con él. El joven explica que primero lo intentó con una piedra pómez pero al no lograrlo pasó a un método más efectivo.

Explica también que no le gustaba cómo le había quedado el tatuaje porque es una persona muy detallista: "Soy muy detallista y no me había gustado cómo quedó el tatuaje. Entonces busqué en YouTube maneras de borrarlo. Primero probé con una piedra pómez, pero no obtuve resultados. Entonces continué con el rallador".

Cómo era de esperar, el proceso de eliminación fue lento y doloroso: "Dolió y sangró muchísimo. Tenía que vendármelo constantemente y colocarle desinfectante y antiséptico. A la semana fui a un hospital y me dieron la vacuna antitetánica". "No se lo recomiendo a nadie".