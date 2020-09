Un hombre que quiere parecerse a un extraterrestre se opera para partirse la lengua en dos y quitarse la nariz

Anthony Loffredo lleva años peleando por un sueño. Quiere convertirse en un auténtico extraterrestre. Así que este francés, de 31 años, no deja de someterse a operaciones quirúrgicas para parecerse a un alienígena. Como estas intervenciones son ilegales en Francia, no ha dudado en irse a Australia para ir transformando su aspecto poco a poco.

De momento, según confiesa, sólo ha conseguido un "16% de transformación" y eso que ya se ha operado para quitarse las orejas, se ha cortado la lengua por la mitad y ahora también se ha operado su nariz para achatarla y agrandar sus orificios nasales.

Implantes, tatuajes, piercing

Está inmerso en su 'Proyecto Alienígena Negro', el proceso mediante el cual parecerá un alien. Lleva toda la piel tatuada y también el blanco de los ojos, se ha hecho piercings en la cara, se ha puesto implantes en la cabeza.

Ya en una entrevista, en 2017, en el periódico francés Midi Libre, aseguró que desde joven ha sido "un apasionado de las mutaciones". "Tuve un cambio cuando era guardia de seguridad. Me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida de la manera que quería", confesó. Y ahora afirma que desde que se fue a Australia y dejó todo con 24 años, sus mutaciones se han convertido en algo normal, a veces inconsciente: "Me encanta ponerme en los zapatos de un personaje que da miedo", ha dicho.

Desde luego, bien mirado, da miedo.