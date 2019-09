Enrique Iglesias ha emocionado a las redes sociales con un vídeo en el que sale con su hija Lucy, de 21 meses, bailando una canción infantil en su casa de Florida. El cantante hace una serie de movimientos que provoca la risa de la pequeña.

Iglesias, padre de los gemelos Lucy y Nicholas junto con la extenista Anna Kournikova, nacidos en diciembre de 2017, suele compartir imágenes de ambos en sus redes sociales.

El cantante presentará el 4 octubre próximo el álbum 'Grandes éxitos', en el que recopilará dieciséis de sus canciones más populares, entre ellas 'Bailando' y 'Hero', según anunció hace varios el cantante español en su cuenta de Twitter.

Aunque pidió a sus seguidores en esta red social adivinar los temas que incluirá en su recopilatorio a cambio de un disco firmado, su antigua discográfica, Universal Music Latino Entertainment, ya adelantó la lista de los dieciséis éxitos, entre las que se encuentran canciones en inglés y en español.

Entre ellos están 'Could I Have This Kiss Forever', con la fallecida cantante estadounidense Whitney Houston, 'I Like It', que interpreta con el rapero cubano-estadounidense Pitbull, 'Tonight (I'm Fuckin' You)' y 'Be With You'. Incluyó la versión en ambos idiomas de 'Bailando', que hizo acompañado con Sean Paul, Descemer Bueno y Gente De Zona.