Una chica vegana denuncia a sus amigos porque le dieron nuggets de pollo

Cada vez son más las personas que deciden seguir una dieta vegana y renuncian tomar cualquier alimento de origen animal. Éstos suelen cuidar mucho qué alientos comen y se aseguran que su origen sea vegetal.

La cosa cambia cuando no son ellos los que los elaboran. Esto es lo que le pasó a una usuaria de Reddit. La chica ha publicado un post en el que explica un incidente que ha vivido con sus amigos.

La joven escribió que hace unas semanas se emborrachó con sus amigos y ellos pensaron que era buena idea dale nuggets de pollo. “Hace unas noches estaba en una fiesta y reconozco que me emborraché mucho. Mis amigos pensaron que sería divertido darme de comer nuggets de pollo como una broma”, explica.

La chica asegura que le preguntó a sus amigos si los nuggets eran veganos y ellos le dijeron que sí. Aunque ella notó que "sabían como unos nuggets normales" decidió confiar en ellos y se los comió.

Al día siguiente llegó la sorpresa: "Me di cuenta al día siguiente cuando mi hermana me mandó un mensaje en el que me decía que mirase los vídeos de Snapchat de mis amigos. En ellos se podía ver cómo mostraban a la cámara el paquete de nuggets de verdad y luego me lo daban a mí. Al final se burlan de mí y hacen ver que lloran y se desesperan cuando se dan cuenta de que los nuggets eran de pollo".

La cosa no quedó en una broma para la chica que ha decidido acudir a una comisaría de Policía y denunciar a sus amigos.