Una cebra, la 'inquilina' invitada por sorpresa en una cabaña que reservó una 'influencer'

La joven 'tiktoker' española 'Aquí Sandra' no se esperaba que la cabaña que alquiló a través de una plataforma incluyera una 'inquilina sorpresa'. "Vi la foto de esta cabaña y dije 'qué mona, qué barata', llegamos aquí por la noche, abrimos la ventana y está esa señora ahí", expresaba en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Tuvieron un despertar inesperado, ya que la 'señora' en cuestión, en realidad, era una cebra que se encontraba al lado de la ventana donde estaba la cama.

La joven, asombrada, se lo tomó con humor: "¿Qué haces aquí? No tengo ni idea de lo que está haciendo aquí esta cebra, la verdad", decía mientras se grababa a ella con el animal.

Una cabaña acogedora, con aire acondicionado, ideal para desconectar de la ciudad. "Cuando llegas aquí ves que la ventana da donde están los animales". "Imagínate dormir en esta cama y que te despierte por la mañana una cebra en la ventana".

"Nunca pensé que tocaría una cebra, pensaba que hasta que no me fuera de safari no vería ninguna y muchísimo menos tocarla", añadía la creadora de contenido mientras contaba la anécdota que había vivido a sus seguidores. Además, la chica asegura que si le preguntan por los moratones dirá que son porque le mordió una cebra.

La acogedora cabaña estaba situada en plena naturaleza, rodeada de árboles y con un lago. "Eso sí, estamos en Florida, así que me da bastante miedo que se haya metido ahí un cocodrilo o algo".