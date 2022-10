Aldana Rufino invitó a su abuelo a comer pizza al igual que hacía él con ella cuando era pequeña. Al poco rato de invitarle, esta joven argentina recibió una imagen por WhatsApp en la que se veía como el anciano estaba planchando la camisa que se iba a poner al día siguiente.

La joven publicó la imagen que le envió su prima en Twitter acompañada del siguiente texto: "Le dije a mi abuelo que mañana lo voy a llevar a comer pizza en el mercado, como él me llevaba a mí cuando me buscaba del jardín, y mi prima me mandó una foto de que ya se estaba preparando planchando la camisa. Estoy por shorar"

La imagen se ha hecho viral y en pocas horas acumula más de 39.000 retuits y 277.000 'me gusta'. Muchos usuarios se emocionaron con la historia y pidieron a la joven que subiera una fotografía con su abuelo cuando fueran a comer