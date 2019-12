Así advierten del peligro de dejar a los niños dentro del coche a altas temperaturas

El canal de Youtube 'Positively Present', que se describe como un canal que trata últimas noticias, política, críticas de películas, y en general todas las últimas actualizaciones e información sobre tecnología, ha publicado un vídeo en el que se ve como un hombre, Stu Pengelly, residente de Perth (Australia), hace una prueba para advertir a la gente de las fatales consecuencias de dejar a sus hijos dentro de los vehículos cuando las temperaturas son muy altas.

Para hacer esta prueba, solo necesitó una pieza de carne de cerdo. Lo que hizo el hombre fue introducir la carne en el interior de su coche viejo donde la temperatura ambiental era de casi 40 grados. La ola de calor en Perth fue lo que inspiró a Stu Pengelly para ver si era posible cocinar un trozo de carne dentro de su 'Datsun Sunny' a esa temperatura.

Stu Pengelly en su faceebook publicó un 'post' en el contaba paso a paso para todos aquellos que no habían visto su experimento lo que hizo con todo tipo de detalles. Explica que cocinó exactamente 1,5 kg de carne de cerdo dentro de su coche durante 10 horas en un día muy caluroso.

Finalmente, aconseja que no se deje a nada ni nadie valioso en un coche a esas temperaturas y que, "si ve niños o perros en un automóvil caliente, no dude en aplastar una ventana para sacarlos lo antes posible. No es un delito hacer esto y podrías salvar una vida. Por favor, ten cuidado".