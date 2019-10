Un fotógrafo profesional ha contado en redes sociales su mala experiencia con un millonario que le quiso contratar. El millonario le quiso contratar para que le diera gratis unas fotos suyas y la respuesta de Tim Wallace ya ha dado la vuelta el mundo.

El fotógrafo recibió un correo electrónico de un 'diseñador de interiores de alta gama', con sede en California, en el que le contaba que estaba "trabajando para remodelar un hogar de retiro costero de 12 millones dólares". Le pedía los archivos fuente en alta resolución.

"Hola, tengo un cliente muy importante con el que estoy trabajando actualmente para remodelar su hogar de retiro costero de $ 12 millones, les encanta su trabajo de autos clásicos y les gustaría tener una impresión **** en su pasillo cuando ingrese a su casa. Desafortunadamente, realmente no tienen ningún presupuesto para esto, así que me preguntaba si estaría interesado en enviarnos los archivos de alta resolución y nosotros hacemos la impresión para que no tenga ningún coste para usted"

La respuesta de Wallace, publicada en el portal DIY Photography, ha sido aplaudida por muchos:

"Hola, oh wow, eso es genial y muchas gracias por los amables comentarios sobre mi trabajo. Es una oferta tan tentadora proporcionarles mi trabajo sin ningún beneficio para mi negocio, que es difícil saber qué decir. Creo que el hecho de que tengan los ingresos suficientes para comprar una segunda casa de 'retiro costero' de $ 12 millones sugeriría que son el tipo de personas que sienten que merecen lo mejor pero que no deberían tener que pagar por ello. Desafortunadamente, realmente no hago negocios con tacaños y su oferta me muestra claramente que, si bien aman mi trabajo, no respetan el arduo trabajo que implica crearlo. Por lo tanto, tendré que sugerirle respetuosamente que pegue algo de ese arte demasiado caro que sus diseñadores de interiores quieren poner en la pared. ¿Supongo que le pagan o 'ellos también aman su trabajo'?

Por suerte, es un proyecto tan fabuloso y eres tan afortunado de estar en su presencia.

Buena suerte con todo"