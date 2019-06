La ola de calor instalada desde el miércoles llega este domingo a su fin con un única región, Aragón, en alerta roja por temperaturas de hasta 42 grados, y alerta de segundo nivel de peligrosidad en zonas de Navarra, Cataluña, La Rioja, Madrid y Castilla-La Mancha.

El valle del Ebro continúa siendo este domingo la zona más afectada por temperaturas muy altas, así como zonas del interior del nordeste y centro peninsular. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Aragón, Zaragoza y Teruel están en alerta roja por registros de 42 grados en el valle del Ebro, Cinco Villas y Bajo Aragón, en naranja en la Ibérica zaragozana, el Pirineo oscense, centro y sur de Huesca, donde los termómetros llegarán a los 41 grados. Y, en amarilla, en Albarracín, Jiloca, Gúdar y Maestrazgo, donde se registrarán 37. Igualmente la zona de la ribera del Ebro y el centro de la comunidad foral están en alerta naranja por temperaturas de hasta 41 grados.

En Cataluña, Lleida y Tarragona tienen alerta naranja por temperaturas hasta 41 grados en la depresión central, de 39 en el Pirineo y de hasta 36 en el Valle de Arán, prelitoral norte y sur. Mientras en Barcelona y Girona están en alerta amarilla por valores que alcanzarán los 38 grados.

En La Rioja están en alerta naranja sobre todo en la Ribera del Ebro, donde se alcanzarán valores de hasta 41 grados, y en amarilla en la Ibérica riojana hasta 34 grados.

En Madrid, continúa el calor y se encuentra en alerta naranja por valores que llegarán hasta los 40 grados en el sur, Vegas y oeste de la región, o los 39 en la zona Metropolitana y Henares, mientras en la Sierra rozarán los 36.

En Castilla-La Mancha, el Valle del Tajo en Toledo está en alerta naranja por temperaturas de hasta 40 grados, mientras en La Mancha toledana, Montes y Sierra de San Vicente rondarán los 38. En Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara están en alerta amarilla por temperaturas de hasta 39 grados, sobre todo en el Valle del Guadiana y La Mancha. En Castilla y León, salvo León, Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora están en alerta amarilla por valores de hasta 38 grados.

En País Vasco, Álava está en alerta amarilla por temperaturas que alcanzarán los 36 grados en la Rioja alavesa. En la Comunidad Valenciana, la alerta es amarilla por temperaturas de 36 grados en el interior sur, interior norte y litoral norte.

En Extremadura, también están en alerta amarilla por valores de hasta 38 grados en la Siberia extremeña, valle del Tajo y Alagón. En Baleares, Ibiza y Formentera y Mallorca están en alerta amarilla donde llegarán hasta los 37 grados.

En Andalucía, la alerta amarilla rige en Granada y Jaén por temperaturas de hasta 38 grados en cuenca del Genil, Cazorla y Segura, Morena y Condado, Valle del Guadalquivir.

La Aemet advierte de que con la alerta roja el riesgo es extremo con fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto, mientras que con la alerta naranja hay riesgo importante en fenómenos no habituales y con cierto peligro para actividades usuales. Con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.