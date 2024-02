VÍDEO: Una empleada de una farmacia reduce a un hombre violento con la técnica del 'mataleón' en Málaga

Parecía una tarde tranquila en la farmacia en la que trabaja Carmen Sánchez en la zona de la Térmica, en Málaga capital. Pero en torno a las 17:45 horas un hombre irrumpió en el establecimiento y comenzó a tirar objetos de las estanterías con una actitud bastante violenta. “Llevaba dos bolsas en la mano, iba metiendo cosas y arrojando otras. Primero intenté llamarle la atención, le dije que se fuera, pero siguió tirando todo lo que encontraba a su paso”, relata Carmen sobre lo sucedido aquel día.

La situación no parecía remitir, así que esta malagueña de 23 años, que es técnico en farmacia y lleva años practicando kick boxing y defensa personal, decidió actuar: “Intentó tirarme unas figuras de cerámica que había en una de las estanterías y ahí es cuando pensé que tenía que detenerlo. Aprovechando que me dio la espalda, lo pillé y lo tiré al suelo, usando la maniobra de 'mataleón', aunque no lo dejé inconsciente porque yo sólo quería inmovilizarlo”, continúa Sánchez.

Lo mantuvo retenido durante 10 minutos hasta que finalmente llegaron los agentes de la Policía Nacional y procedieron a la detención del hombre por desórdenes públicos y daños. “Te puedo asegurar que fueron los 10 minutos más largos de mi vida”, puntualiza Carmen, que aún no es consciente del riesgo que corrió y no se explica cómo tuvo la valentía de llevar a cabo esta actuación con el fin de defender la farmacia: “Llevo practicando kick boxing desde los 16 años, pero es la primera vez que me he visto en la necesidad de actuar y emplear mis conocimientos”.

"Las clases han servido para algo"

Su jefa, la titular de la farmacia, Alejandra Aranda, está muy sorprendida por el arrojo de Carmen y agradecida, pero asegura que desde el primer momento quiso hacerle ver el riesgo que podía haber corrido: “Yo se lo he dicho a ella y al resto de compañeras. Lo primero sois vosotras y luego la farmacia”.

Carmen reconoce que su madre “alucinó” al ver el vídeo de la cámara de seguridad en la que se observa su actuación: “Precisamente ella me apuntó a defensa personal para que yo pudiera ir tranquila por la calle y me supiera defender ante una situación de este tipo. Desde luego, mi madre dice que el objetivo se ha cumplido. Que mis clases han servido para algo”.

