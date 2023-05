Un vecino de Bonanova afectado por los okupas: "Llegaron a tirarme un cohete y me tuvieron que dar puntos de sutura"

Vecinos contra okupas. Los enfrentamientos contra el movimiento okupa en Bonanova (Barcelona) no dan tregua y los Mossos d'Esquadra ya han diseñado un dispositivo especial para evitar las tensiones previstas para la jornada de este jueves, cuando se encontrarán la entidad Desokupa y las fincas de El Kubo y La Ruïna de la plaza Bonanova (Barcelona). La primera lleva siendo okupada desde el año 2016 y la segunda desde 2019.

Las tensiones en el barrio de la Ciudad Condal se trasladan también al sector político, donde las acusaciones y las manifestaciones lanzadas entre las formaciones aumentan a las puertas de las elecciones del 28M.

Por otro lado, interviene en los enfrentamientos la empresa privada 'Desokupa', que intentará plantarle cara este jueves a los efectivos policiales para echar a los okupas de las casas. El líder del movimiento ha reafirmado sus objetivos de movilizarse este 11 de mayo sobre las nueve de la noche pese al dispositivo de los mossos.

La inseguridad en la que actualmente viven los vecinos de Bonanova es máxima, provocada por los actos de los okupas. Manuel, uno de ellos, reconoce que según el día la situación puede estar tranquila o no. Nos cuenta el "ataque directo" que recibió.

Las amenazas de los okupas

"Me lanzaron un cohete una tarde de hace un año al balcón de mi casa y se me quedaron seis puntos de sutura en el brazo", sentencia Manuel. Sin embargo, las consecuencias de esta amenaza okupa hacia el vecino barcelonés pudieron haber sido más graves, ya que el cohete iba en dirección a su cara pero en un acto reflejo consiguió impedir que impactara sobre el rostro cuando interpuso su brazo. "Era un ojo o estos seis puntos", reconoce.

Durante el día de ayer, Manuel vivió otro suceso similar por la movilización okupa. El uso de las bengalas provocó que en su casa entrase una enorme cantidad de humo y su hermana tuvo que ser ingresada en el hospital por asfixia. "Tuvimos que llevar a mi hermana al hospital porque le dio un ataque de asma por culpa de las bengalas", lamenta Manuel. Es "el pan de cada día con esta gente", dice.

Sobre los planes de la empresa 'Desokupación' para desalojar las casas okupadas, Manuel considera que "es bastante lamentable que tenga que venir una empresa privada por desgracia a hacer el trabajo que por lógica habría que hacer con esta gente, que no son segura", señala refiriéndose claramente en contra de la actuación de los Mossos d'Esquadra, que intervendrán durante la jornada de mañana para evitar enfrentamientos pero también, para no provocar el desalojo por otra vía que no sea la judicial. Por esta razón, Manuel muestra su enfado sobre la implicación de una empresa privada en un movimiento en el que se enfrentan "delincuentes".

"Están siendo impunes a todo"

"No son pacíficos, no es una cosa segura para el barrio, ni para este ni para ninguno", manifiesta Manuel sobre la actitud de los okupas de Benanova. "Me parece increíble que visto lo visto ya no se pueda actuar en contra de esta gente, porque están siendo impunes a todo", señala con enfado.

Sobre la supuesta libertad de la que gozan los okupas, este vecino del barrio barcelonés admite que actúan en un marco en el que "nadie ni nada puede hacerles daño". "Ni la ley ni un policía les va a hacer daño" a los okupas de las fincas, por lo que disponen de "una impunidad" que "me limita a mí", opina Manuel. "¿Para qué me la voy a jugar si están más protegidos ellos que yo?", dice acerca de la escalada de tensión en Benanova.

Manu Sánchez le ha lanzado una última pregunta a este vecino en la que le cuestiona si participará o no en la próxima manifestación del jueves. Los Mossos d'Esquadra ya han blindado las calles de Benanova por los futuros altercados que puedan ocasionarse, pero Manuel afirma que intervendrá reconociendo que es "un vecino más que sufre la agresión día a día" aunque expone con temor que "la autoridad viene más a defender a esta gente que a nosotros y los agredidos de estos días no han sido los okupas que hay dentro", concluye.