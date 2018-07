El Gobierno traslada por riesgo de ébola a una cooperante española en Mali

Una cooperante española que estaba trabajando en Mali (África) con enfermos de ébola será repatriada a España después de sufrir un incidente en el que ha podido contraer el virus. El portavoz del comité especial del ébola, Fernando Simón, ha comparecido en rueda de prensa para confirmar que se ha iniciado el protocolo de seguimiento activo de la enfermedad que supone el traslado de la mujer a su país de origen "en un periodo rápido porque en las primeras 48 horas no hay síntomas ni riesgo de transmisión".



La médico, natural de Navarra, llegará mañana por la mañana a Madrid; aunque todavía no se ha establecido a qué aeropuerto, para iniciar su seguimiento por un periodo de 21 días. Simón ha aclarado que en el caso de que necesite un tratamiento profiláctico se le aplicará. "No es una persona de riesgo, no está enferma, ni supone un riesgo absolutamente para nadie", ha zanjado el portavoz del Comité.

"No está enferma, no tiene ningún síntoma y no puede contagiar"

La paciente estará sujeta a seguimiento durante una cuarentena preventiva por si presentara síntomas poder atajarlo lo más rápido posible. El posible contagio se ha producido en el manejo de un paciente que tenía ébola con el que la facultativa ha tenido un incidente con una aguja. Además, Simón ha apuntado que la probabilidad de infección, no es fácil de establecer "pero se sabe que cuando hay un accidente vía parenteral la probabilidad de infección es relativamente alta".



"Ha habido muy pocos accidentes y no podemos establecer unos baremos viables. Antiguamente la tasa de transmisión era alta pero ahora la situación es diferente, ahora mismo no tiene ningun síntoma y hasta dentro de 2 días no tiene posibilidades de tenerlos" ha matizado. Simón ha comunicado que aunque en un primer momento se preparó un avión medicalizado del Ministerio de Defensa, Médicos Sin Frónteras ha decidido usar el avión previsto por su seguro. En el traslado no habrá grandes medidas de seguridad porque la paciente ahora mismo no es infectiva aunque viene ella sola en el avión para evitar relaciones con otros pasajeros. El avión saldrá de Bamako (capital de Mali) de madrugada y llegará a España mañana por la mañana temprano.