Prohíben a un niño con autismo entrar con su perro de asistencia a un centro comercial

Pablo, tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA) y desde diciembre de 2022 siempre va acompañado de Xouba, su perro de asistencia. El perro le acompaña, le calma, le distrae y evita que el niño salga corriendo porque siempre va atado a su cintura.

El lunes, Pablo y su familia acudieron a un centro comercial de Paterna (Valencia), al que ya habían ido anteriormente con el perro, pero en esta ocasión les negaron la entrada. "Vino el de recursos humanos, vino el encargado. El vigilante nos insistía que solo podían entrar perros guía y perros policía", nos cuenta el padre de Pablo.

"Les informé de la Ley, y no me hicieron caso. Llamé a la policía local y vino, pero nos dijeron que no podíamos entrar". Las explicaciones del padre, Alejandro Amblar, no sirvieron y se tuvieron que ir del centro comercial.

Alejandro nos cuenta, que ese mismo día por la mañana, había ocurrido un hecho similar con otra familia y en el mismo establecimiento. "Una mamá me llamó. Tienen un perro de asistencia muy poco tiempo, y no le habían dejado entrar".

El decreto del Consell 167/2006 de 3 de noviembre desarrolla la ley y especifica que una persona con discapacidad y su perro de asistencia puede acceder a lugares públicos como si se trataran de perros guía.

"Desconocían la Ley. El establecimiento tenía que pedir la documentación del perro, que siempre llevamos encima"

Alejandro, puso una denuncia en la policía Nacional al día siguiente y tramitó una queja en la oficina del consumidor. "Mandé también un correo al centro comercial explicando lo sucedido y pidiendo una rectificación". "El director del centro comercial me llamó esa misma tarde pidiendo disculpas. Había sido un malentendido y que les daban toda la razón", cuenta.

La familia ha escrito a la policía y de momento no tienen respuesta

La familia ha mandado un escrito a la policía local de Paterna y al alcalde para que tomen las medidas oportunas y los agentes estén informados, pero de momento nos dicen, no han recibido respuesta.

Lamenta que tanto la empresa como la propia policía local desconozca la legislación y por ello quieren dar visibilidad a lo ocurrido para que no vuelva a suceder.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com