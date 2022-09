Un pontevedrés encuentra un bolso con 11.400 euros y lo lleva a la Policía Local

Víctor es trabajador de la limpieza del ayuntamiento de Cangas, en Pontevedra. Encontró un bolso olvidado en una plaza de su localidad y no se lo pensó, lo llevó inmediatamente a la policía para localizar a su dueña.

La sonrisa no se le borra de la cara y no deja de sonarle el teléfono. Familiares y vecinos le felicitan a cada paso, y a los que le dicen eso de "cómo no te lo quedaste" no duda en contestarles: "Dinero no trabajado es dinero no ganado".

Víctor tiene 57 años y lleva toda la vida trabajando. Lo ha hecho en una fábrica, en un camping y hasta embarcado en el Gran Sol, no parado de trabajar en su vida y asegura que eso es lo único que pide. "Al trabajo no le tengo miedo, mientras no falte la salud", asegura.

Ahora lleva unos meses en el servicio de limpieza del ayuntamiento pontevedrés de Cangas, le encontramos en el estadio municipal, que todas las mañanas pone a punto para las actividades de la tarde. Hoy, aquí, no se habla de otra cosa. "Yo estaba esperando a mi hijo y vi el bolso en un banco, lo cogí y me fui directo a la policía", cuenta. Ni siquiera la abrió. Fue al llegar a junto de los agentes cuando se llevaron la sorpresa. "Empezó a contar y ya vio lo que había".

Ni más ni menos que 11.400 euros, todos los ahorros de su dueña. "La gente se pregunta qué hacía con tanto dinero encima, pero es que eran los ahorros de toda la vida, que se los llevaba a un hijo para que arreglase un sitio para vivir, son una familia humilde", ha contado.

La mujer se lo ha agradecido personalmente

Esto es lo que más le llena de satisfacción a Víctor: "Se los devolvería a cualquiera, pero sabiendo el caso, me pongo más contento aún". La mujer, que quiere mantener su anonimato, no dudó en acercarse a darle las gracias a Víctor personalmente: "Me comía a besos".

Desde la Policía Local de Cangas aseguran que emitirán un informe favorable de Víctor para que se reconozca su actuación ya que hacen falta más comportamientos de este tipo.