El 're-gifting', la nueva moda para cambiar o devolver regalos no deseados en Navidad

El día de Navidad ya ha pasado y ahora toca hacer balance de lo que Papá Noel nos ha dejado. Unos, felices y contentos, rebosantes de alegría y sonrientes porque al abrir los regalos hemos visto aquello que queríamos. Otros no pueden decir lo mismo, y es que a veces el personaje de rojo y barba blanca se equivoca. Para estos casos ha surgido el 're-gifting', una moda en Europa que empieza a asentarse en España.



Este sistema consiste en que si no nos gusta aquello que nos ha traído Papá Noel lo podemos vender. Eso sí, a través de Internet. Hay incluso sitios web que ya anuncian esta opción, pero en España aún no está demasiado solicitado. Sólo lo usan un 3% de los españoles. Sirva de comparación que en Suecia lo usan un 65% de las personas.



Aquí se lleva más ir a la tienda con el regalo que no queremos y devolverlo. Un 32% es justo lo que hace, y las tiendas empiezan a notar ya la afluencia de personas insatisfechas con lo que les ha dejado Papá Noel. Eso sí, sin ticket no hay devolución... así que guardarlo a buen recaudo.