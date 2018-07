Tres de cada diez españoles recibe regalos que no les gustan por Navidad

Qué ilusión nos hace a todos despertarnos el día de Navidad y ver la cantidad de objetos envueltos en forma de regalos que nos ha traído Papa Noel. Y qué cara se le quedan a algunos cuando abren los paquetes y ven inquietantes objetos que no es que les haga demasiada gracia tener. Sí, la buena intención es lo que cuenta, pero tres de cada diez españoles reciben estas fechas regalos que no les gustan nada.



Y es que Papa Noel no es infalible, y aunque muchos le mandamos nuestras respectivas cartas a veces falla. Su porcentaje de error está incluso medido, y es que el hombre vestido de rojo no acierta en el 34 % de los regalos que nos trae. Quizá sean bromas de elfos enfadados... o que a lo mejor no le gustan las galletas y la leche que le dejamos por la noche.



Aunque más bien quien suele fallar es lo que para nosotros pide nuestra familia política, en concreto la de la suegra. Quizá por compromiso, lo cierto es que el 42 % de las personas que recibe esos regalos no deseados se los queda y sólo tres de cada diez los cambia.