Lucas, de Andy y Lucas, dice que la edil de Órgiva le insultó: "Me quedé blanco, llevaba su copita en la mano, que yo lo vi, y le dije sinvergüenza usted"

La nueva polémica en la que se han visto envueltos los cantantes Andy y Lucas ha corrido como la pólvora.

El Ayuntamiento de Órgiva anunció que tomaría acciones legales contra Lucas González, quien insultó a la concejala de Fiestas de la localidad, María del Carmen Arenas. El cantante, en mitad de un concierto, dijo que la edil era una "mamarracha" y una "sinvergüenza".

El artista no se había pronunciado sobre lo sucedido, pero ahora ha declarado al 'Ideal' de Granada que aunque tiene que controlar su "temperamento" y que podría haberse dirigido a la concejala "de otra forma", "en el momento la mujer no se comportó bien" y "no sería justo que le pidiera disculpas".

Lucas González cuenta que siempre que van a dar un concierto, el alcalde o el concejal de Fiestas acude a saludarles y que, según su contrato, tienen derecho a un camerino. Sin embargo, según González, en Órgiva nadie fue a saludarles y su camerino estaba situado junto a los baños públicos. "Estas personas querían que los cuartos de baño los utilizara todo el pueblo", lamenta el cantante en declaraciones al Ideal de Granada.

El grupo no entendió que los aseos estuvieran situados justo al lado de su camerino porque es donde se cambian de ropa y guardan sus pertenencias y objetos de valor. González explica que solo querían que se despejara ese lugar durante un minuto y medio, momento en el que bajarían a cambiarse en mitad del concierto.

Pero, al pasar al lado de la edil de Fiestas, María del Carmen Arenas, Lucas asegura que les dijo "sinvergüenzas, que sois unos sinvergüenzas, no tenéis vergüenza".

Al escuchar estas declaraciones, González asegura que no se lo creía: "Me quedé blanco. Llevaba su copita en la mano, que lo vi yo. Le dije sinvergüenza usted, ahora voy a decir por el micro la clase de persona que está gobernando".

Fue entonces cuando en mitad del concierto, Lucas dijo sobre la edil: "No merecéis la mamarracha que tenéis, va ciega perdida".

Tras sus declaraciones, según el cantante, familiares y gente del Ayuntamiento se juntó bajo el escenario, pero su equipo le pidió que no contestara: "Aguanté como un campeón, me dijo bastardo, chulo, prepotente, canalla...".

Al ser preguntado sobre si se retracta por lo sucedido, González asegura que es lo que le pasa siempre, "la calentura" y añade: "En el momento la mujer no se comportó bien con nosotros. No sería justo que le pidiera disculpas".