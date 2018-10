Uno de los empresarios que organiza el 'Día del Hombre': "Estoy harto del Día de la Mujer y Día del Gay, nosotros no tenemos ningún día"

Polémica en Archena, Murcia, por una campaña organizada entre varios empresarios y el ayuntamiento para celebrar el Día Internacional del Hombre bajo el lema 'El Rey de tu Casa'. En unos audios, se escucha a uno de los empresarios criticar que no exista el día del hombre: "Estoy promocionando, que luego va a ser fiesta nacional, porque estoy harto del Día de la Mujer, Del día del Gay, que me parece muy bien, pero nosotros no tenemos ningún día. Entonces vamos a hacer el día del macho ibérico".

La idea ya tiene fecha, el 16 de noviembre, y explica que "hay que ir reclutando hombres". El ayuntamiento lo promociona diciendo que está "dirigido a toda la familia y en especial a todos aquellos que se sientan la corona de la familia".

Desde algunos partidos ya se ha pedido que se anule esta 'fiesta'.