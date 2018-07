La empresa constructora del edificio derrumbado en Madrid asegura que la séptima planta estaba limpia de materiales

La empresa Aldesa, encargada de la rehabilitación del edificio derrumbado el pasado martes en el Paseo General Martínez Campos mientras se realizaban los trabajos de reforma, ha asegurado que tanto la cubierta como la séptima planta del inmueble se encontraban "completamente limpias de material o escombros".

En un comunicado el grupo constructor detalla que en el inmueble no existía "ningún almacén de materiales de construcción", ya que no se había comenzado la fase de edificación. Por otro lado, explica que los trabajos que se estaban realizando en el edificio correspondían a demolición de tabiquería "ligera, no habiéndose afectado ningún pilar de carga". Además, añade que para los trabajos de demolición, se contrató una empresa" especializada, con "amplia experiencia en este tipo de actuaciones".

Aldesa recalca que existe una "investigación abierta" para esclarecer las causas de los desprendimientos que han sepultado a dos personas y que cualquier tipo de "especulación" sobre este punto "interfiere en la misma". Añade que la empresa "colabora en todo momento con las autoridades y paralelamente ha abierto una investigación interna dentro de sus procesos habituales de cumplimiento y control".

Fuentes policiales indicaban que la investigación sobre el desplome de parte del edificio pudo caer por la acumulación de peso por materiales de la obra en la última planta o por el daño accidental de un muro de carga dentro de los trabajos de rehabilitación del inmueble que se estaban realizando.

Estas son las dos hipótesis que apuntan ya las primeras líneas de la investigación, aunque será el trabajo de los peritos y arquitectos los que lo determinarán una vez que los bomberos del Ayuntamiento encuentren a las dos personas sepultadas.