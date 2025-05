Efemérides de hoy 20 de mayo de 2025: ¿Qué pasó el 20 de mayo? 

El 20 de mayo de 1946, nace la cantante y actriz estadounidense Cher. Considerada una de las artistas más icónicas de la industria de la música, la cantante salta a la fama en los años 60 junto a su marido Sonny Bono con el dúo 'Sonny & Cher' y con el que logra un éxito mundial con 'I Got You Babe'. Sin embargo, pronto comienza su carrera como solista y en los años 80 se reinventa con un sonido más roquero. En 1989 lanza su álbum 'Heart of Stone' en el que incluye temas como 'If I Could Turn Back Time'. Además, debido a su estilo único, poco a poco Cher va cobrando importancia en la industria.

En 1998, revoluciona el pop con el famoso tema Believe, en el que introdujo el uso artístico del autotune, marcando el inicio de una nueva era en la música electrónica. Gracias al éxito mundial de la canción, Cher gana su primer Grammy. Además de cantante, Cher participa en grandes piezas audiovisuales del cine como Come Back to the Five and Dime (1982), Silkwood (1983) La Máscara (1985), Las Brujas de Eastwick (1987), Sospechoso (1987) y Lunático (1987). Su voz, su versatilidad y su estilo revolucionario la convierten en un auténtico referente en la industria musical.

Tal día como hoy, pero de 1981, nace Iker Casillas, uno de los mejores porteros de la historia del fútbol. Debuta profesionalmente con el Real Madrid en 1999, con el que gana múltiples campeonatos como la Champions League o La Liga. Además, gana como capitán de la selección española el Mundial de fútbol 2010 y la Eurocopa de 2008 y 2012. Tras el Real Madrid pasa al FC Oporto donde se retira en 2020 tras sufrir un infarto.

¿Qué pasó el 20 de mayo?

1882.- Austria-Hungría, Alemania e Italia firman el Tratado de la Triple Alianza.

1927.- El Reino Unido reconoce la independencia de Arabia Saudí.

1932.- La norteamericana Amelia Earhart se convierte en la primera mujer en realizar un vuelo trasatlántico en solitario desde Canadá a Irlanda.

1940.- Llegan al campo de concentración de Auschwitz los primeros prisioneros, 30 delincuentes alemanes reincidentes venidos de Sachsenhausen.

1983.- Constituidas en Zaragoza las Cortes de Aragón, tres siglos después de ser abolidas.

1992.- El Barcelona gana por primera vez la Copa de Europa de fútbol, al vencer por 1-0 al Sampdoria de Génova, en el estadio de Wembley (Londres).

1993.- Felipe González recibe el Premio Carlomagno por sus esfuerzos en pro de la unidad europea.

1994.- El bioquímico colombiano Manuel Elkin Patarroyo es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, por el descubrimiento de la primera vacuna sintética contra la malaria.

2009.- Se estrella un avión militar en la isla de Java y fallecen 101 personas de las 109 que iban a bordo.

2019.- Google y las grandes tecnológicas de EE. UU. cortan sus suministros al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.

2022.- EEUU saca a ETA de su lista de organizaciones terroristas. El 3 de mayo de 2018, la banda terrorista ETA había anunciado su disolución definitiva.

¿Quién nació el 20 de mayo?

1799.- Honoré de Balzac, novelista francés.

1806.- John Stuart Mill, economista inglés.

1908.- James Stewart, actor estadounidense.

1918.- Edward B. Lewis, científico estadounidense y P. Nobel de Medicina 1995.

1943.- Albano Carrisi “Al Bano”, cantante italiano.

1946.- Cherilyn Sarkisian ‘Cher’, actriz y cantante estadounidense.

1981.- Iker Casillas, futbolista español.

¿Quién murió el 20 de mayo?

1834.- Marqués de Lafayette, militar y político francés.

1841.- José María Blanco ‘White’, poeta español.

1885.- Manuel M. Flores, poeta mexicano.

2012.- Robin Gibb, cantante y compositor del grupo Bee Gees.

2013.- Ray Manzarek, cofundador y teclista de The Doors, estadounidense.

2016.- Miguel de la Quadra-Salcedo, reportero y deportista español.

2021.- Francisco Brines, poeta español.

¿Qué se celebra el 20 de mayo?

Hoy, 20 de mayo, se celebra el Día Internacional del Ensayo Clínico y el Día Mundial de las Abejas y el Día Mundial de la Meteorología.

Horóscopo del 20 de mayo

Los nacidos el 20 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 20 de mayo

Hoy, 20 de mayo, se celebra san Bernardino de Siena, santa Lidia de Tiatira y santa Áurea.