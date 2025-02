Comienza la demolición de varias viviendas afectadas por la DANA en Chiva: “Es un trago amargo que tenemos que sufrir"

Tienen los días contados. Hay orden de derribo para muchas viviendas de la calle San Isidro de Chiva que permanecen precintadas a la espera de una demolición inminente. Todas estas edificaciones que están situadas junto al Barranco del Poyo sufrieron duramente las inclemencias de la devastadora riada que asoló a muchos pueblos de la provincia de Valencia el día de la DANA.

"Estamos mal, jodidos, yo he vivido siempre aquí, desde hace 62 años que tengo y es muy duro. Esa noche nos refugiamos en casa de nuestros vecinos Amparo y Satur, ni los más viejos del lugar habían vivido nada igual. Esto fue un tsunami, nos entraba agua por las dos partes del barranco. Esto era una ratonera, lo nunca visto, ha sido una experiencia amarga y negativa. La tarde-noche fue terrorífica, se concentró todo en Chiva, no paraba de llover", explica Juan Vicente Pérez.

Las viviendas han sido revisadas por los arquitectos municipales y son insalvables, llevan prácticamente acordonadas desde el minuto uno. No son habitables, tal y como cuenta Juan Vicente Pérez: “Vivimos de alquiler mi mujer y yo con las ayudas que nos han dado para un año. Mi casa está destrozada y el final lo conocíamos, no hemos salvado prácticamente nada. Un compañero mío me mandó una foto el 30 de octubre desde el otro lado del puente y me di cuenta de que era imposible volver a residir aquí. Y no solo mi casa, van a demoler varias más, y lo van a hacer actuando desde el fondo del barranco. Fue un milagro que no hubiese fallecidos en este tramo. Vimos las imágenes de Utiel por la mañana, pero jamás pensamos en la fuerza del agua que nos venía encima. La situación es dramática".

Han sufrido importantes daños materiales y psicológicos, los vecinos de muchas poblaciones afectadas intentan asumir su nueva realidad y piden que no les olviden. Esperan ayudas económicas y encontrar nuevas viviendas para partiendo de cero, rehacer poco a poco sus vidas.

