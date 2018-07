El autobús siniestrado en Murcia ya tuvo un accidente hace cuatro años

Un posible exceso de velocidad sigue siendo la principal hipótesis manejada por los investigadores como explicación al accidente de autobús en Bullas, Murcia. Así loa ha confirmado la Delegación del Gobierno de Murcia.



El autocar tomó un desvío de la autovía en dirección a Calasparra, un carril de salida largo limitado a 40 kilómetros por hora con espacio suficiente para reducir la velocidad. Sin embargo, el vehículo no giró a la derecha, siguió recto y cayó por un terraplén de catorce metros.



El conductor alegaba un fallo en los frenos, pero una conversación entre dos guardias civiles captada por una cámara dudaba de esa versión: los agentes hablan de una velocidad de 90 kilómetros por hora, más del doble del límite en ese tramo.



El conductor, detenido por la Guardia Civil, ha pasado a disposición judicial. Dio negativo en los análisis de alcohol y drogas y nunca había tenido un accidente grave; relevó al otro conductor en Honrubia, Cuenca, por lo que apenas llevaba hora y media conduciendo.



La empresa propietaria del autobús asegura que este había pasado recientemente la ITV. Sin embargo, el vehículo, de 10 años de antiguedad, ya se habría visto involucrado en otro siniestro según demuestra su coincidente placa de matrícula.



En 2010 volcó cuando transportaba un equipo juvenil de futbol de Castellón. En aquella ocasión, no hubo victimas, pero el conductor declaró que "no podía parar el autobús porque el freno eléctrico no funcionaba".