La cooperante española con riesgo de ébola, en observación pero sin aislamiento

La médico cooperante que ha sido trasladada a España desde Mali ante la posibilidad de que se haya contagiado de ébola permanece en observación en el Hospital Carlos III de Madrid, donde tendría todos los tratamientos disponibles contra el virus en caso de desarrollar la enfermedad. La cooperante, miembro de la ONG Médicos sin Fronteras (MSF), se encuentra en observación pero sin aislamiento en la sexta planta del citado centro, habilitada para atender casos de este virus.

La médico llegó al hospital a las once menos cuarto de la mañana, procedente del base aérea de Torrejón tras ser repatriada desde Mali, donde se pinchó accidentalmente con una aguja que había estado en contacto con material contaminado por ébola. La cooperante navarra no es de momento una paciente porque no está enferma (no presenta algún síntoma, como fiebre), sino que es un contacto de alto riesgo en observación, según fuentes hospitalarias.

Desde Médicos sin Fronteras también se ha insistido en que la sanitaria en estos momentos "no está enferma y por lo tanto no va a contagiar a nadie", por lo que se trata de un traslado preventivo.

La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, ha dicho en el Senado, en su comparecencia para presentar los presupuestos 2015, que el equipo médico que atiende a la cooperante dispone de "todas las alternativas de profilaxis y terapéuticas que, de forma experimental, se están utilizando en todo el mundo, vacuna experimental, antivirales y plasma". Ha detallado que este jueves el Centro de Alertas del Ministerio de Sanidad fue informado del caso de esta médico que trabajaba en una unidad de tratamiento de pacientes con virus de ébola de MSF, ubicada en Bamako, en Mali.

"Había sufrido un incidente con una aguja durante el tratamiento de un paciente confirmado con infección de ébola sobre las cuatro de la madrugada de ese día" y el Ministerio de Sanidad, en colaboración con el de Defensa, iniciaron el flete de un avión para la evacuación. Sin embargo, finalmente, desde la sede central de Médicos Sin Fronteras, en París, se comunicó por la tarde que habían activado el proceso de evacuación privada a través de su seguro.

El portavoz de MSF para los temas de ébola, David Noguera, ha señalado en rueda de prensa de que no se informará de la identidad ni de los resultados de las pruebas ni de los procedimientos que se sigan para atender a la cooperante. Noguera ha explicado que la médico sufrió una punción accidental con una aguja, aunque ha recalcado que "para nada está confirmado que sea una aguja infectada". Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que es la presidenta del Comité especial para el seguimiento del ébola, ha señalado que se respetará el "derecho" de la doctora a guardar confidencialidad sobre su situación sanitaria; "si la paciente o MSF no informa, nos sometemos a esos criterios y lo haremos de manera coordinada en este punto", ha remarcado.