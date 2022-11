El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Lugo ha condenado a la compañía española de aviones, Vueling, a recompensar con 5000 euros a un grupo de 19 jugadoras que llegaron ocho horas tarde a un campeonato deportivo que se disputaba en Mallorca. El grupo de padres del equipo de Lugo del Estudiantes interpuso una denuncia en representación de las 19 jugadoras.

El juicio, que dio comienzo en 2017, se reclamaba una compensación colectiva por los daños causados por Vueling. La primera sentencia confirmó la indemnización de 4.750 euros, unos 250 euros por cada pasajero.

Meses después la aerolínea española interpuso el correspondiente recurso ante el juzgado, ya que consideró que no se tenía en cuenta la documentación que se aportó en la que se justificaban asegurando que estaba estropeado el radar de Palma de Mallorca. Unas declaraciones que sí tuvieron un cierto efecto en el magistrado que llevaba el caso aunque no fueron suficientes para evitar el fallo final: "Si bien se aprecian indicios de tal influencia, esta circunstancia no puede darse por probada. A la hora del vuelo hacía ya tiempo que se había solucionado la avería del radar y varios vuelos ya no sufrieron retraso en la llegada".

A pesar de la documentación presentada por Vueling el fallo final favoreció al equipo de baloncesto femenino de menores.