La tripledemia ya ha alcanzado su pico más alto y los profesionales sanitarios esperan volver a la normalidad en 4 ó 5 semanas

La han bautizado como tripledemia porque son tres las infecciones respiratorias que han alcanzado el nivel de epidemia. El covid, la gripe y el virus sincitial que provoca la bronquiolitis, han tensionado, una vez más, los hospitales del país. Pero si hay que destacar uno, es la gripe, con una incidencia mayor que el resto. Nada nuevo, explica el doctor Tato Vázquez Lima, presidente de SEMES. “No ha variado nada respecto a los años pre-pandemia. Hemos tenido algo más de casos porque no tenemos aún recuerdo de la gripe porque durante la pandemia de covid no hubo; también porque la vacunación ha sido menor que en otros años y porque, evidentemente, los mecanismos de protección que utilizábamos durante el covid, -como la mascarilla, la distancia de seguridad, la desinfección de manos o las reuniones en grupos reducidos- evitaban que llegase la gripe con tanta intensidad. Por lo demás, volvemos a decir lo mismo que todos los años: los servicios de urgencias están llenos”.

La buena noticia es que parece que ya se ha llegado al temido pico. “Prácticamente hemos alcanzado el acmé, el punto máximo de la enfermedad, ya lo hemos pasado con diferente calado en las comunidades autónomas. Ahora se espera que se empiece a extender la transmisión entre la ciudadanía. Podemos decir que estamos, aproximadamente, a unas 4 ó 5 semanas para volver a la situación de valle, la situación de normalidad dentro de las infecciones respiratorias anuales”. Lo que sigue aumentando, aunque de manera más lenta, es el número de ingresos, “pero esperamos que en una semana empiecen a bajar”.

La tripledemia ha vuelto a tensionar los servicios sanitarios, especialmente la atención primaria y las urgencias, que se encuentran saturadas. Pero la realidad, según el presidente de SEMES, es que los hospitales no son capaces de absorber los ingresos que se generan derivados del servicio de urgencias. Y en este punto, Vázquez Lima invita a los gestores a reflexionar sobre este tema. “Se debería cambiar la dinámica de trabajo: sabiendo que esto es previsible, que va a ocurrir, deberíamos reservar camas para poder afrontar los ingresos que vamos a tener. Nadie dice que se re-programe una intervención quirúrgica de un cáncer, pero tal vez podamos re-programar una intervención quirúrgica de una hernia inguinal para otra fecha en la que no tengamos tanta demanda de ingresos por las infecciones respiratorias”.

Lo que no es muy digno, señala, es que haya pacientes en los pasillos pendientes de subir a las plantas de hospitalización. “Esto dificulta nuestro trabajo y no es una imagen muy ejemplar. Los pasillos llenos de pacientes no son compatibles con una sanidad de calidad”. Y eso, la calidad de nuestra sanidad, es algo indiscutible, asegura. “En los servicios de urgencias seguimos atendiendo a los pacientes con la misma calidad que merecen”.