Se necesita varones entre 18 y 40 años donantes de médula ósea

Cerca de 400.000 personas se han inscrito ya en el registro de donantes de médula, con lo que España ha alcanzado, casi dos años antes, el objetivo fijado en el Plan Nacional de Médula Ósea y el reto ahora es mejorar la calidad del registro incorporando más donantes jóvenes y varones.

Así lo ha indicado este miércoles la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, antes de participar en la Jornada ‘El trasplante de progenitores hematopoyéticos en España: nuevos retos, nuevas soluciones’, organizada por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). "Pensábamos alcanzar los 400.000 donantes en diciembre de 2020 y prácticamente dos años antes de lo previsto lo hemos alcanzado. Esta mañana teníamos registrados 398.400 donantes", ha explicado a los periodistas la directora general de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil.

Conseguido este reto, ahora llega el momento de plantear cuál es el futuro de la Estrategia Nacional de Trasplante de Médula Ósea, enfocada a obtener más objetivos cualitativos que cuantitativos, lo que significa no sólo tener muchos donantes, sino que las personas registradas tengan mayor posibilidades de convertirse en donantes reales. Para ello, Domínguez-Gil ha destacado que se debe apostar por la juventud (entre 18 y 40 años) y el sexo masculino, ya que a día de hoy 2 de cada 3 donantes registrados son mujeres, mientras que las posibilidades de que un varón llegue a ser donante efectivo triplican a las de las mujeres.

El responsable técnico del Plan Nacional de Médula Ósea, Jorge Gayoso, ha explicado que las mujeres son en general más solidarias y por eso están más representadas en el registro, pero biológicamente el mejor donante es una persona joven, varón o mujeres que no hayan tenidos hijos porque los embarazos producen sensibilización.

La preferencia por el varón se debe al tamaño, ya que los pacientes necesitan una cantidad de células que se recogen del donante en función de su tamaño físico. "No es lo mismo un hombre de 50 kilos, que otro de 90" y normalmente un varón es más grande que una mujer. Gayoso ha señalado que la población está respondiendo bien a esta llamada a la donación y cada mes se incorporan al registro entre 3.000 y 4.000 nuevos donantes.

Además, este año se ha batido un nuevo récord con 201 donantes efectivos, frente a los 35-40 que se producían en el año 2012. La directora general de la ONT, por su parte, ha destacado los buenos datos en indicadores de autosuficiencia, que han pasado del 4 al 22 % entre los años 2012 y 2018, y aspira a alcanzar el 35 % en 2022.

Otro avance es el tiempo medio que se tarda en encontrar un donante en España, que actualmente es de 30 días y se ha reducido un 36 % en los últimos 10 años, mientras que las probabilidades de que un paciente encuentre un donante dentro del registro son del 95 %. Este pasado año se ha conseguido, además, un máximo histórico en trasplantes de médula, con 3.362, de los que 2.000 fueron autólogos -con la médula del propio receptor-, mientras que en 433 casos el donante fue un familiar idéntico, en 463 un donante no emparentado, en 362 un donante familiar haploidéntico -donante familiar compatible al 50 %- y en 33 de sangre de cordón umbilical.

Domínguez-Gil ha vuelto a rechazar los llamamientos en redes sociales a la donación para un paciente concreto porque "no hacen falta y a veces son perjudiciales", ya que generan la sensación de que se dona para un paciente en particular y nunca es así, porque la legislación no lo permite. "La donación de médula se rige por el principio de solidaridad universal. Cuando alguien quiere donar médula, su médula se encuentra disponible para cualquier paciente de cualquier lugar del mundo que lo pueda necesitar y necesitamos que las personas que se registran como donantes tengan muy claro ese concepto", ha explicado.

