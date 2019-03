Piqué carga contra el árbitro: "Ya sabemos cómo funciona esto, lo vimos en el Real Madrid-Sevilla"

El protagonista involuntario de la noche en San Mamés fue David Fernández Borbalán, cuyas decisiones no gustaron a ninguno de los dos equipos y ayudaron a elevar la tensión del encuentro.

El central no se mordió la lengua al opinar de la actuación de Borbalán: "El penalti a Neymar y el que me hacen a mí son claros. Ya sabemos cómo funciona esto", argumentó el central del Barcelona. Y abundó: "Queremos jugar al fútbol y no a la ruleta, que es lo que provoca el arbitraje. Lo vimos en el Madrid-Sevilla. Espero que suban el nivel".